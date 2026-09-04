Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5-6 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 5-6 сентября?

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Луна рассказывает

25-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время, когда любой человек может обнаружить у себя необыкновенные способности. Главным станет умение предсказывать будущее, которым звезды наделят — правда, только на один день — всех без исключения.

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Луна рекомендует

В это время рекомендуется отправляться в поездки: вне зависимости от характера — рабочего или личного — они окажутся одинаково успешными. Необходимо также обратить внимание на сон, который приснится в эти ночи: в нем подсознание даст нам важную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Луна предостерегает

Нелицеприятные замечания, которые мы сегодня можете услышать от кого-то из окружающих, желательно пропустить мимо ушей, еще лучше — вообще не общаться с теми, кто на них способен. Не менее важно позволять себе не только плохих слов, но и негативных мыслей в адрес окружающих нас людей: впоследствии мы — в силу тонкости своей натуры — пожалеете об этом, но не сможем ничего исправить.

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