Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 декабря

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 5 декабря?

Луна рассказывает

День гармонии, спокойствия и миролюбия, когда люди относятся друг к другу с терпением, доброжелательством и толерантностью.

Луна рекомендует

Прекрасный день для начала поездки, причем совершенно неважно, будет она дальней или не очень — главное, сменить «картинку» за окном и обеспечить себе новые, яркие впечатления. Свободное время следует посвятить спокойным и размеренным занятиям: лучше всего — своему хобби.

Луна предостерегает

Нежелательно реагировать на выпады, которые могут позволять себе недоброжелательно настроенные по отношению к нам люди. Ответить на них — значит отдать им часть своей энергии, которой они не стоят. На работе не стоит брать на себя повышенные обязательства, лучше спокойно доделать начатые ранее дела.

