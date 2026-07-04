Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 5 июля?

Луна рассказывает

День мощной энергетики, которая подталкивает к активным действиям, что больше подходит для буднего дня, но и в выходной можно использовать ее с пользой для себя, особенно если прислушаться к рекомендациям звезд.

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Луна рекомендует

Как бы ни сложилась жизненная ситуация, сегодня — впрочем, как и всегда — нужно действовать по справедливости, даже если покажется, что такой поступок повредит нашим интересам — впоследствии станет ясно, что это не так. Свободное время, как и положен в воскресенье, необходимо посвятить отдыху — прогулкам на свежем воздухе, занятиям спотом, встречам с друзьями и родственниками.

Луна предостерегает

Не стоит спешить с воплощением в жизнь принятого ранее решения, касающегося личной жизни, особенно если оно будет касаться расставания: сделать это мы всегда успеем — возможно, стоит дать отношениям еще один шанс. Не стоит бояться кого-то обидеть, высказав свою точку зрения на ту или иную ситуацию: согласившись с чужим мнением под чужим давлением, мы последствии пожалеем о проявленной слабости.

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