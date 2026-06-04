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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
166
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 июня

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 июня

© Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам.

Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 5 июня?

Луна рассказывает

Нынешний день является самым успешном во всем лунном календаре — как в профессиональном, так и в житейском плане, главное — не терять времени и действовать без промедления.

Луна рекомендует

Наилучших результатов удастся достичь тем, кто работает в коллективе — в одиночку добиться серьезных результатов будет сложно. Можно проводить финансовые операции любой сложности: заключенные сегодня сделки принесут солидные дивиденды.

Луна предостерегает

Приступать к работе над новым проектом можно только тогда, когда будут завершены предыдущие, иначе сдвинуться с места не удастся. Звезды не запрещают рисковать, но предупреждают: действия такого характера должны быть тщательно продуманы и просчитаны, иначе материальных потерь не избежать.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
166
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