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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам.
Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 5 июня?
Луна рассказывает
Нынешний день является самым успешном во всем лунном календаре — как в профессиональном, так и в житейском плане, главное — не терять времени и действовать без промедления.
Луна рекомендует
Наилучших результатов удастся достичь тем, кто работает в коллективе — в одиночку добиться серьезных результатов будет сложно. Можно проводить финансовые операции любой сложности: заключенные сегодня сделки принесут солидные дивиденды.
Луна предостерегает
Приступать к работе над новым проектом можно только тогда, когда будут завершены предыдущие, иначе сдвинуться с места не удастся. Звезды не запрещают рисковать, но предупреждают: действия такого характера должны быть тщательно продуманы и просчитаны, иначе материальных потерь не избежать.
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