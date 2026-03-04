Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 марта

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 5 марта?

Луна рассказывает

День, когда — как бы ни сложились обстоятельства — нужно радоваться, грустить и унывать запрещено. Тем не менее, веселье не должно быть безудержным и всепоглощающим, став бесконтрольным, оно может поставить нас в неловкую — а в некоторых случаях и опасную — ситуацию.

Луна рекомендует

Можно проводить серьезные — в том числе и финансовые — сделки и заключать важные контракты: они пройдут легко и дадут желаемый результат. Время также благоприятно для работы над новым проектом, особенно если он долго и тщательно готовился.

Луна предостерегает

Несмотря на то, что в этот день звезды не против приема алкоголя, желательно им не злоупотреблять, а, позволив себе определенную дозу, не терять контроль над своим поведением. Существует риск физических травм, избежать которых можно, проявив хотя бы долю осторожности: во всяком случае, от спортивных занятий лучше отказаться.

