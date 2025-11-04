ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 ноября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 5 ноября?

Луна рассказывает

День, когда успеха добиваются только те, кто верит в себя и свои силы, и не сомневается в значимости поставленной перед собой цели, причем касается это не только профессиональной, но и личной жизни.

Луна рекомендует

Поскольку влияние позитивного мышления еще никто не отменял, чтобы день прошел в положительном ключе во всех сферах жизни и деятельности, необходимо настроиться на положительный и оптимистичный лад.

Луна предостерегает

Негативные эмоции, которые мы можем почувствовать с самого утра, не лучшим образом отразятся не только на отношениях с людьми, но и на самочувствии, поэтому желательно их избегать. Не стоит игнорировать замечания, которые могут сделать близкие люди: даже если их суть нам не понравится, нужно понять, почему это беспокоит тех, кто находится рядом с нами.

