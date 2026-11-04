ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
228
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 ноября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 5 ноября?

Луна рассказывает

Неоднозначный с энергетической точки зрения день, в течение которого можно столкнуться с всплесками разнонаправленных эмоций. Эмоциональные качели могут всерьез измотать даже психически уравновешенного человека, не говоря уже о тех, кто склонен к крайностям в поведении.

Луна рекомендует

Любые цели — как профессиональные, так и личные — в этот день достигаются только честным путем — обман и подтасовка фактов, возможно, и позволят добиться своего, но со временем правда все равно выйдет наружу. Залог успеха в этот день — прямолинейное движение к цели, которую мы себе наметили: метание из стороны в сторону и тактика «шаг вперед и два назад» ожидаемого результата не дадут.

Луна предостерегает

Любую, даже незначительную, физическую нагрузку — во избежание травмы необходимо свести к минимуму: не стоит заниматься спортом, поднимать тяжести и даже просто делать резкие движения. Решение важных вопросов, даже если будет казаться, что они требуют немедленного и безотлагательного вмешательства, лучше отложить — на самом деле они вполне могут подождать.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie