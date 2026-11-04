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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 5 ноября?
Луна рассказывает
Неоднозначный с энергетической точки зрения день, в течение которого можно столкнуться с всплесками разнонаправленных эмоций. Эмоциональные качели могут всерьез измотать даже психически уравновешенного человека, не говоря уже о тех, кто склонен к крайностям в поведении.
Луна рекомендует
Любые цели — как профессиональные, так и личные — в этот день достигаются только честным путем — обман и подтасовка фактов, возможно, и позволят добиться своего, но со временем правда все равно выйдет наружу. Залог успеха в этот день — прямолинейное движение к цели, которую мы себе наметили: метание из стороны в сторону и тактика «шаг вперед и два назад» ожидаемого результата не дадут.
Луна предостерегает
Любую, даже незначительную, физическую нагрузку — во избежание травмы необходимо свести к минимуму: не стоит заниматься спортом, поднимать тяжести и даже просто делать резкие движения. Решение важных вопросов, даже если будет казаться, что они требуют немедленного и безотлагательного вмешательства, лучше отложить — на самом деле они вполне могут подождать.
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