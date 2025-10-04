- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 224
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 5 октября?
Луна рассказывает
День, когда соблазны подстерегают человека со всех сторон, противостоять им будет трудно, но можно и нужно. Неважно какого рода будет искушение, главное его преодолеть – в противном случае с последствиями своей слабости придется сталкиваться еще долгое время.
Луна рекомендует
Необходимо быть максимально внимательными к людям, которые нас окружают: велика вероятность того, что один из них сегодня очень нас удивит – скорее всего, он окажется совсем не таким, каким мы привыкли его считать.
Луна предостерегает
Особого внимания сегодня потребуют дети: чтобы они не попали под чужое – скорее всего, недоброе – влияние, необходимо следить за тем, как они проводят время: куда ходят, с кем встречаются.
Что звезды нам пророчат: гороскоп на 29 сентября - 5 октября 2025 года