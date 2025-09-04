Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 5 сентября?

Луна рассказывает

День обладает мощной позитивной энергетикой, которая позволит решить любые — даже самые непростые — вопросы. Главное — не ждать, пока все урегулируется самом по себе, а активно действовать.

Луна рекомендует

Успеха удастся добиться тем, кто с самого утра составит подробный детальный план и будет следовать ему, не отвлекаясь на решение вопросов, которые вполне могут подождать. С плохим настроением, которое может накрыть нас с самого утра, необходимо бороться, в противном случае потребуется иметь дело с серьезной депрессией.

Луна предостерегает

Необходимо отказаться от алкогольных напитков: последствия — в виде вышедших из-под контроля эмоций — могут оказаться неприятными. Несмотря на важную и срочную работу, не стоит забывать об отдыхе: нужно как можно чаще делать перерывы в работе и больше гулять.

