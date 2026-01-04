ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 января

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 5 января?

Луна рассказывает

День, когда категорически нельзя грустить и унывать — Луна и звезды могут нам этого не простить. Время благоприятно для любого рода праздников, повод для которых можно найти даже в наше — непростое — время. Объяснений в любви, назначение даты помолвки и свадьбы.

Луна рекомендует

Какими бы правильными ни казались вам советы, которые будут давать окружающие люди, нужно, прислужившись к ним, все-таки жить своим умом. Также можно садиться на диету и пробовать новую систему питания: лишние килограммы будут таять как снег на солнце.

Луна предостерегает

Не стоит начинать работу над серьезным проектом, не проведя соответствующую подготовку, то есть, не просчитав возможные препятствия, а заодно и не взвесив свои силы.

