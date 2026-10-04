Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 жовтня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 5 октября?

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Луна рассказывает

День благоприятен для реализации серьезных проектов, но только тех, над подготовкой которых мы работали в течение предыдущего времени, иначе рассчитывать на успех не придется.

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Луна рекомендует

Прежде чем начать разрабатывать новые проекты, важно довести до ума старые, иначе они не дадут вам сосредоточиться на текущей работе. Можно начинать ремонт квартире или приступать к строительству нового дома — нам удастся довольно быстро справиться со всеми хозяйственными хлопотами. Ответ на важный вопрос можно будет получить во сне, главное запомнить все, что мы увидим и услышим.

Луна предостерегает

Не стоит распылять свои силы на множество мелких дел — лучше сосредоточиться на одном, но большом и серьезном, так мы быстрее сможем отчитаться о проделанной работе. Также нежелательно вторгаться в чужую жизнь, давая советы, о которых нас не просят, в противном случае рискуем получить недовольство своих собеседников.

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