Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 6 августа?

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Луна рассказывает

Нынешний день подходит для грандиозных свершений и начинаний. Необходимо воспользоваться этим временем, чтобы воплотить в жизнь все, что до сих пор числилось лишь в планах — чем больше удастся сделать за эти дни, тем лучше.

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Луна рекомендует

Время — несмотря на будний день — располагает к встрече с прекрасным: можно запланировать поход в театр, на концерт или просто прогуляться в парке. Окружающие люди будут настроены максимально благодушно — подвоха с их стороны ожидать не приходится, если, конечно, мы сами их не спровоцируем — важно удержаться от этого. Хорошей приметой станет решение хозяйственных вопросов: лучше всего приступить к ремонту, но, поскольку в наше время он может оказаться проблемой, нужно хотя бы сделать генеральную уборку, а заодно освежить интерьер.

Луна предостерегает

При появлении хотя бы малейшего непонимания в отношениях с любимым человеком нужно обсудить его с ним: не стоит замалчивать возникшую проблему — от этого она только вырастет в объемах.

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