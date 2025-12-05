Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 6 декабря?

Луна рассказывает

Нынешний день по замыслу звезд переиначен для праздника, но, если — как в наши дни — поводов для них не так много, как нам бы того хотелось, необходимо хотя бы поддерживать оптимизм и хорошее настроение — грусть и уныние звезды не приветствуют.

Луна рекомендует

Нынешний день благоприятен для тех, кто давно мечтал попробовать свои силы в творчестве: в этот день креатив будет зашкаливать, так что любое изделие можно будет назвать шедевром. Доверять свои секреты сегодня можно только тем людям, которых мы давно знаем и в которых вы уверены на все сто процентов, в противном случае они легко могут стать всеобщим достоянием.

Луна предостерегает

Никому нельзя позволять испортить себе хорошее настроение, даже если кто-то из окружающих будет настойчиво добиваться такой неблаговидной цели — его поведение, скорее всего, будет вызвано банальной завистью. Во избежание травм, которые возможны в это время, стоит быть осторожными на дороге — как пешеходам, так и водителям, а тренировку в зале и вовсе лучше отменить.

