Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 февраля

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 6 февраля?

Луна рассказывает

День активных и решительных действий, к которым нужно приступать, отбросив сомнения — как в целесообразности своих действий, так и в своих способностях в целом. Если начать думать над каждым своим шагом, можно вообще не сдвинуться с места.

Луна рекомендует

Можно совершать финансовые операции, они сегодня будут успешными. Звезды также не имеют ничего против риска, но все же просят, чтобы он был разумным.

Луна предостерегает

Желательно на время забыть о материальной составляющей вашей жизни и вспомнить о потребностях души: например, послушать классическую музыку или перечитать стихи любимого поэта.

