Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 марта

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 6 марта?

Луна рассказывает

Один из самых негативных дней лунного календаря, когда нежелательно общаться с людьми, которые могут нанести нам моральный ущерб — прежде всего недоброжелательно настроенными и просто агрессивными или неадекватными.

Реклама

Луна рекомендует

Бороться с негативной энергией, которая может оказать влияние на каждого из нас, поможет хорошее настроение — стоит поддерживать его на высоком уровне, это залог успеха и безопасности. Общаясь с окружающими, нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать — так можно будет узнать много нового и интересного.

Луна предостерегает

С большой осторожностью нужно относиться к любым — прежде всего профессиональным и финансовым — предложениям, которые на первый взгляд покажутся соблазнительными, а на самом деле окажутся сомнительными, а возможно, и опасными.

Читайте также: