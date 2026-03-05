ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
27
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 марта

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 6 марта?

Луна рассказывает

Один из самых негативных дней лунного календаря, когда нежелательно общаться с людьми, которые могут нанести нам моральный ущерб — прежде всего недоброжелательно настроенными и просто агрессивными или неадекватными.

Луна рекомендует

Бороться с негативной энергией, которая может оказать влияние на каждого из нас, поможет хорошее настроение — стоит поддерживать его на высоком уровне, это залог успеха и безопасности. Общаясь с окружающими, нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать — так можно будет узнать много нового и интересного.

Луна предостерегает

С большой осторожностью нужно относиться к любым — прежде всего профессиональным и финансовым — предложениям, которые на первый взгляд покажутся соблазнительными, а на самом деле окажутся сомнительными, а возможно, и опасными.

