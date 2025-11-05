Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 ноября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 6 ноября?

Луна рассказывает

Нынешний день наполнен мощной позитивной энергетикой, поэтому он предназначен для перехода к новому этапу в жизни и работе. День благоприятен для наведения порядка в окружающем пространстве — от рабочего стола до квартиры или загородного дома в целом.

Луна рекомендует

Профессиональный и финансовый спех будет сопутствовать только тем, кто заранее составит подробный план самых необходимых дел и станет точно и скрупулезно придерживаться его пунктов. Крупными денежными поступлениями, которые вероятны в этот день, необходимо распоряжаться экономно: потратить можно все, но необходимость иметь сбережения никто не отменял.

Луна предостерегает

Не стоит делать трагедию из напряженности в отношениях с окружающими, которую мы будем испытывать в течение дня, но и игнорировать такие «звоночки» тоже нежелательно — поговорите с ними о том, что происходит.

