Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 ноября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 6 ноября?

Реклама

Луна рассказывает

День позитивной энергетики, которая — при правильном с ней обращении — даст нам возможность достичь невиданных высот.

Реклама

Луна рекомендует

Силы, отпущенные нам звездами, необходимо расходовать экономно, тогда их хватит на продолжительное время, да и их эффективность серьезно повысится, а результаты работы окажутся похожими на волшебство, когда что-то значительное возникнет как будто бы из ниоткуда. День благоприятен для любых финансовых операций, поэтому тем, кто давно планировал заключение важной сделки, подписание перспективного договора или оплату по счетам, нельзя упускать удачное время.

Луна предостерегает

День, в течение которого сдерживать свои эмоции важно, как никогда: вырвавшись наружу, они испортят настроение не только вам, но и вашим близким, а этого никак нельзя допустить, особенно если речь идет о детях. Как бы ни складывались обстоятельства необходимо держать себя в руках и не реагировать на провокации, которые могут принять вид как слов, так и действий: не стоит тратить драгоценную энергию даром.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров