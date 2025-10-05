Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 октября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 6 октября?

Луна рассказывает

День, который, несмотря на свой будний статус, идеально подходит для отдыха – как морального, так и физического. Профессиональная деятельность в это время, увы, успешной не будет, поэтому не стоит тратить на нее время и деньги. Желательно сосредоточиться не делах – личного или бытового характера, которые мы из-за занятости все время откладывали на потом.

Реклама

Луна рекомендует

Свои профессиональные обязанности нужно выполнять без особого энтузиазма – с его «помощью» мы только наломаем ненужных дров.

Луна предостерегает

Сегодня – как, впрочем, и всегда – категорически не рекомендуется никого обижать – даже если человек, на наш взгляд, достоин негативного отношения, нужно сдержаться – сами себе потом скажем «спасибо».