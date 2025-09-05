Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 6 сентября?

Луна рассказывает

Сегодня поведение человека определяют не разум и интуиция, а инстинкты, которые — по понятным причинам — могут завести совсем не в ту сторону. В совершенных в этот день поступках уже завтра придется раскаяться, поэтому делать что-либо необходимо с осторожностью, предварительно хорошо подумать — как над самим поступком, так и над его последствиями.

Луна рекомендует

Поставив перед собой цель, даже если она касается домашних дел, нужно заниматься только ею, не отвлекаясь на посторонние дела — иначе есть вероятность ничего не успеть, после чего останется только сожалеть о бездарно потраченном времени. Также нас могут ждать не самые приятные открытия: так, человек, которого мы привыкли считать своим другом, окажется совсем не тем, за кого себя выдает, но делать из этого трагедию не стоит — его место обязательно займет более достойный человек.

Луна предостерегает

Не стоит поддаваться лени, которая может одолеть нас с утра: под ее влиянием есть опасность упустить важный профессиональный шанс, который выпадет сегодня. не спешите спрашивать совета у окружающих — вряд ли они смогут войти в ваше положение и подсказать, как действовать.

