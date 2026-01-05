Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 6 января?

Луна рассказывает

День, когда человек может потерять свою индивидуальность, пойдя на поводу у людей, преследующих свои — корыстные — интересы. Противостоять чужому влиянию сложно/, но можно, главное — прислушиваться к рекомендациям и предостережениям звезд.

Луна рекомендует

Желательно внимательно наблюдать за окружающими нас людьми: возможно, совершенно того не желая, они снимут маски, которые носят ежедневно, и можно будет увидеть их такими, какие они есть, а не такими, какими они хотят казаться.

Луна предостерегает

Родителям нужно особое внимание уделять своим детям — особенно подросткового возраста: из противоречивости обусловленного игрой гормонов и характера и отсутствия житейского опыта, они легко могут стать жертвой мошенников и просто непорядочных людей.

