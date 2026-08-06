Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7-8 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 7-8 августа?

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Луна рассказывает

25-й лунный день, который продлится двое календарных суток, благоприятен для уединения — только наедине с собой можно будет прислушаться к своей интуиции и действовать в соответствии с ее «подсказками».

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Луна рекомендует

Делами, запланированными на это время, необходимо заниматься даже через силу — не стоит упускать обстоятельства, благоприятные для воплощения в жизнь именно этих — конкретных — проектов. Ответ на важный вопрос нужно искать в знаках, которые будет посылать Вселенная, и снах: главное — правильно истолковать и то, и другое,

Луна предостерегает

Для активных действий время не подходит — энергия будет стремиться к нулю, поэтому имеет смысл ее поберечь и не тратить на решение вопросов, которые вполне могут подождать. Безделье — тоже не выход из положения: желательно найти занятие, которое не отнимет силы, а, напротив, прибавит их — например, хобби. Ни в коем случае не стоит встревать в конфликты — особенно, если они не имеют к нам никакого основания: велик риск остаться виноватыми перед его участниками и с той, и с другой стороны.

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