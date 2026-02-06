Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7-8 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 7-8 февраля?

Луна рассказывает

21-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, прежде всего — и это логично в выходные — располагает к общению с близкими людьми.

Луна рекомендует

Можно навещать родственников, встречаться с друзьями, одноклассниками и однокурсниками; устраивать романтические свидания, которые пройдут наилучшим образом. Желательно также предпринимать любые действия, направленные на укрепление здоровья: закаляться, повышать иммунитет, заниматься спортом, переходить на здоровое питание.

Луна предостерегает

К просьбам, с которыми могут обратиться к нам малознакомые люди, необходимо относиться с осторожностью: не исключено, что они преследуют корыстные цели, что нам не принесет ничего, кроме вреда.

