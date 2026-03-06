ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7-8 марта

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни — 7-8 марта?

Луна рассказывает

19-й лунный день, который продлится два календарных дня, опасен тем, что мы готовы — и можем — поставить чужое мнение выше собственного, что может самым негативным образом повлиять на обстоятельства нашей жизни.

Луна рекомендует

Чужую агрессию, с которой мы можем столкнуться в эти дни, нужно нивелировать при помощи чувства юмора: удачная шутка может превратить в друга даже злейшего врага. При любой возможности — а в выходные она есть у всех — желательно остаться дома, так удастся оградить себя от неприятностей, которые возможны в это время. Если нет неотложной работы, желательно уделить время своему жилью, проведя в нем уборку.

Луна предостерегает

Нежелательно назначать важные встречи, особенно — с родными и близкими людьми: любая мелочь, которая всплывет в разговоре, может стать причиной серьезного конфликта.

