Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 7 декабря?
Луна рассказывает
День, когда чужое мнение усиленно влияет на нас, а окружающие упорно навязывают свою точку зрения, которую в любое другое время мы сочли бы неприемлемой. Очень важно противостоять такому влиянию, в противном случае впоследствии придется пожалеть о том, что было сделано под чужим давлением.
Луна рекомендует
Важно анализировать все, что будут говорить нам другие люди, и делать из услышанного правильные выводы. Возможно, в результате друзья и приятели окажутся совсем не такими, какими мы привыкли их воспринимать, но это логичные потери.
Луна предостерегает
Если мы не хотим, чтобы окружающие думали и говорили о нас плохо, не не стоит делать это сами — ответ-бумеранг прилетит незамедлительно.
