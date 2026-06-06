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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам.
Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 7 июня?
Луна рассказывает
День категорически не подходит для начала новых дел, что для выходного не столько «минус», сколько «плюс»: звезды советуют посвятить его отдыху.
Луна рекомендует
Время благоприятно для общения с окружающими людьми, сегодня удастся найти общий язык даже с самыми непримиримыми оппонентами — нужно этим воспользоваться. Можно также получать новые знания, даже если речь пойдет о самообразовании — оно может иметь значение не только для общего развития, но и для практического применения.
Луна предостерегает
Необходимо проявлять максимальную осторожность на физическом уровне, что особенно важно во время занятий спортом, на которые нас потянет в выходной день. Под ударом находится позвоночник, который необходимо поберечь.
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