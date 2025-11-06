- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 7 ноября?
Луна рассказывает
День, когда главное — идти к цели, которую мы себе наметили, причем она должна быть своей, а не навязанной нашим окружением — друзьями, родственниками или общественным мнением.
Луна рекомендует
Добиться успеха можно, только работая быстро и настойчиво, если же медлить и тормозить, то, скорее всего, добиться желаемого не удастся.
Луна предостерегает
Не стоит растрачивать запас энергии, которой мы будем обладать в это время, на пустяки — на повестке дня должны стоять только глобальные проекты, для работы над которыми сложатся благоприятные обстоятельства. Чрезмерная эмоциональность, которую мы сегодня можем испытывать, помешает реализации важных проектов и внесет диссонанс в отношениях с окружающими — как коллегами, так и близкими людьми.
Читайте также: