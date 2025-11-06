Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 ноября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 7 ноября?

Луна рассказывает

День, когда главное — идти к цели, которую мы себе наметили, причем она должна быть своей, а не навязанной нашим окружением — друзьями, родственниками или общественным мнением.

Луна рекомендует

Добиться успеха можно, только работая быстро и настойчиво, если же медлить и тормозить, то, скорее всего, добиться желаемого не удастся.

Луна предостерегает

Не стоит растрачивать запас энергии, которой мы будем обладать в это время, на пустяки — на повестке дня должны стоять только глобальные проекты, для работы над которыми сложатся благоприятные обстоятельства. Чрезмерная эмоциональность, которую мы сегодня можем испытывать, помешает реализации важных проектов и внесет диссонанс в отношениях с окружающими — как коллегами, так и близкими людьми.

