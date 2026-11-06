Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 ноября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 7 ноября?

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Луна рассказывает

День, когда все, что, образно говоря, мы сделали в предыдущий лунный месяц, даст свои первый «всходы». По ним можно будет судить, как мы прожили этот месяц — использовали ли мы энергию, полученную от мироздания, с пользой для себя или потратил ее впустую.

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Луна рекомендует

Удача ждет тех, кто занимается бизнесом: велика вероятность серьезных прорывов в его развитии — например, можно будет подписать договор, который в результате принесет солидную прибыль. В общении с окружающими сегодня необходимо держать дистанцию, причем, касается это не только посторонних, но и близких людей: именно они — сами того не желая — могут очень больно нас задеть.

Луна предостерегает

На работе нельзя вступать в коалиции одних сотрудников против других и дружить против кого-то, иначе можно оказаться в крайне неприятном положении, из которого трудно будет выпутаться. Прежде чем поставить свою подпись под документом, необходимо тщательно его изучить — в противном случае, допущенная кем-то ошибка — или опечатка — в будущем может стать причиной серьезной проблемы.

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