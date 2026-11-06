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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 7 ноября?
Луна рассказывает
День, когда все, что, образно говоря, мы сделали в предыдущий лунный месяц, даст свои первый «всходы». По ним можно будет судить, как мы прожили этот месяц — использовали ли мы энергию, полученную от мироздания, с пользой для себя или потратил ее впустую.
Луна рекомендует
Удача ждет тех, кто занимается бизнесом: велика вероятность серьезных прорывов в его развитии — например, можно будет подписать договор, который в результате принесет солидную прибыль. В общении с окружающими сегодня необходимо держать дистанцию, причем, касается это не только посторонних, но и близких людей: именно они — сами того не желая — могут очень больно нас задеть.
Луна предостерегает
На работе нельзя вступать в коалиции одних сотрудников против других и дружить против кого-то, иначе можно оказаться в крайне неприятном положении, из которого трудно будет выпутаться. Прежде чем поставить свою подпись под документом, необходимо тщательно его изучить — в противном случае, допущенная кем-то ошибка — или опечатка — в будущем может стать причиной серьезной проблемы.
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