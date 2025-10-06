Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 октября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 7 октября?

Луна рассказывает

Нынешний день — время радости и веселья, которое звезды советуют посвятить общению с людьми, которые нам приятны — родными, друзьями, любимыми. В течение этих лунных суток нам будет сопутствовать хорошее настроение, которое нельзя позволить испортить никому, тем более, что в желающих сделать это недостатка не будет.

Луна рекомендует

Можно приступать к работе над новыми проектами — их реализация окажется успешной. Желательно налаживать отношения с близкими людьми, особенно если в последнее время они ухудшились. Необходимо уделать внимание собственному здоровью: даже если оно не подает сигналов о спасении, профилактически осмотр не помешает.

Луна предостерегает

Несмотря на мощный прилив энергии, от занятий спортом сегодня лучше отказаться — они чреваты неприятными последствиями вплоть до серьезных травм.

