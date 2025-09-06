ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 7 сентября?

Луна рассказывает

День мировой гармонии, когда необходимо добиваться чистоты во всем — от собственной души до окружающего мира в целом.

Луна рекомендует

Нынешний день желательно провести в одиночестве, но коль скоро такой возможности не представится, нужно хотя бы хотя бы как можно меньше общаться с окружающими вас людьми.

Луна предостерегает

Не стоит приступать к реализации новых проектов, да и работу над старыми, начатыми энное время назад, тоже лучше отложить — толку от работы, даже домашней, все равно не будет, так что лучше посвятить день отдыху — как и положено в выходной. Ни в коем случае нельзя лениться, отказываясь от своих повседневных — хозяйственных — обязанностей: бездеятельный режим может затянуться надолго и нарушит рабочие планы следующей недели.

Дата публикации
Количество просмотров
62
