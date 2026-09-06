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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
169
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 7 сентября?

Луна рассказывает

День, когда энергия, и без того слабая, будет исчезать в бесконечных ссорах и конфликтах. В результате ее не хватит даже на самую несложную работу, которую, тем не менее, необходимо сделать.

Луна рекомендует

Несмотря на понедельник, день категорически не подходит для работы над новыми проектами — успехом они не увенчаются, а драгоценное время и силы будут потрачены зря, поэтому нужно довести до ума уже начатые дела.

Луна предостерегает

Расходовать силы необходимо экономно и наполеоновских планов — во всяком случае на сегодня — не строить. Также нежелательно встревать в любые конфликты: тем, кто не может держать эмоции под контролем, а язык — за зубами, лучше вообще ни с кем не общаться. Не стоит поддаваться на провокации людей, которые захотят зацепить нас за живое и вывести на всплеск негативных эмоций.

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