- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 января
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 7 января?
Луна рассказывает
Нынешний день — время негативной, опасной для людей энергетики, поэтому особенно важно соблюдать все рекомендации, которые дают каждому из нас звезды.
Луна рекомендует
Обезопасить себя от негативной энергии можно будет, максимально сократив общение с окружающими людьми, особенно с теми, кто стабильно вызывает у нас неприятные эмоции. Занять освободившееся время можно, занявшись тем, что позволит совместить приятное с полезным — например, чтением.
Луна предостерегает
Опасно вступать в конфликты: во-первых, нам не выйти из них победителями, а во-вторых, они могут стать причиной серьезного столкновения с людьми, которые затаят злобу и будут мстить нам при каждой удобной — и даже неудобной — возможности.
