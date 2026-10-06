Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 жовтня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 7 октября?

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Луна рассказывает

Один из самых напряженных и конфликтных дней лунного календаря, когда ссоры — как с близкими, так и с незнакомыми людьми — могут вспыхивать на каждом шагу, усложняя нашу жизнь.

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Луна рекомендует

Необходимо беречь силы, которые у нас неизбежно заберут конфликты — они понадобятся для полноценной жизни вообще и успешной работы — в честности. Важно вести спокойны образ жизни и никуда не торопиться — в спешке можно совершить досадные ошибки, которые будет очень сложно — а в некоторых случаях и невозможно — исправить.

Луна предостерегает

Нежелательно хвастаться своими достижениями, даже если они объективно этого заслуживают — результат не только не позволит утвердиться в глазах окружающих людей, но и может оказаться прямо противоположным: репутация безответственного болтуна еще никого не украсила. Также очень важно проявлять осторожность в финансовых вопросах: звезды советуют тщательно обдумывать каждое приобретение, покупая только то, без чего в данный момент никак нельзя обойтись.

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