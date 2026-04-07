Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 апреля

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 апреля?

Луна рассказывает

День мощной созидательной энергетики, предназначенный для работы над самыми важными, серьезными и масштабными проектами — размениваться на мелочи, растрачивая время и силы на дела, которые не имеют особого значения, категорически не рекомендуется. В такие дни приходит приятное ощущение того, что наша жизнь — пусть медленно и постепенно, но все-аки налаживается.

Луна рекомендует

Несмотря на тотальную занятость, необходимо уделить максимум внимания своим близким — любимым людям, детям, родителям: в это время они особенно нуждаются в нашей помощи и поддержке. Можно — и нужно — анализировать сложившуюся в жизни или работе ситуацию и, что особенно важно, свою роль в ней: доля самокритики в таком случае не помешает.

Луна предостерегает

Оправдывать низость средств, которые мы используем для достижения цели ее величием, нежелательно всегда, но в этот день это особенно опасно: желаемого достичь, скорее всего, не удастся, а вот потерять свой авторитет в глазах окружающих окажется даже легче, чем кажется.

