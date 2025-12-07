Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 декабря?

Луна рассказывает

Один из самых сложных и опасных дней лунного календаря, когда столкновение с силами зла будет вероятным, как никогда, поэтому очень важно проявлять максимальную осторожность.

Луна рекомендует

По мнению астрологов, самым безопасным местом на Земле для каждого человека будет родной дом, поэтому, несмотря на начало рабочей недели, поэтому нужно найти повод, который позволил бы нам не выходить из него в течение всех лунных суток. Общаться — даже по телефону или в мессенджере — рекомендуется только с теми, сто стоит нашего доверия на все сто процентов, остальные разговоры лучше отложить.

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя проводить деловые переговоры, особенно если они имеют серьезные финансовые перспективы — общий язык найти не удастся, а, значит, сделка не состоится. От принятия важных решений в любой сфере жизни также следует отказаться — скорее всего, они окажутся ошибочными.