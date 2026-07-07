Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 июля?

Луна рассказывает

Не самый легкий день лунного календаря, который, как правило, несет испытания всем без исключения. Впрочем, есть и хорошая новость, и она состоит в следующем: если прислушаться к советам Луны и звезд, это время удастся провести практически без потерь или хотя бы максимально минимизировав их.

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Луна рекомендует

Раздражительности, которую мы будем испытывать с утра, уже в середине дня может перерасти в откровенную агрессию, из-за которой можно сказать и сделать много такого, что осложнит нам жизнь на длительное время вперед. Избежать такого развития событий, можно, сдерживая свои эмоции и переключаясь с негатива на позитив, который можно найти даже в наш непростой период.

Луна предостерегает

От помощи другим людям, которые могут обращаться за содействием и советом, в этот день лучше отказаться. Слишком велика вероятность оказаться замешанным в чужой конфликт, который лично к нам не имеет никакого отношения, а вот последствия у такого посредничества могут быть самыми непредсказуемыми.

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