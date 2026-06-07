- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам.
Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 июня?
Луна рассказывает
День, когда негатив будет витать в воздухе, и только от нас самих зависит, поддадимся мы энергетике зла или нет.
Луна рекомендует
Необходимо позаботиться о том, чтобы, несмотря на начало рабочей недели, провести день в покое и сосредоточенности на своем внутреннем мире. Общаться можно — и нужно — только с приятными людьми, остальных лучше проигнорировать.
Луна предостерегает
Свою правоту не стоит доказывать с позиции силы, лучше позволить оппоненту остаться при своем мнении. Нежелательно принимать близко к сердцу неприятную информацию, которая свойственна этому лунному дню, а в наше время и вовсе может увеличиться в разы — нужно найти возможность переключаться на приятные моменты, которые, несмотря ни на что, можно найти. Опасно также вступать в дискуссии и споры, даже если будет казаться, что избежать их нельзя.
Читайте также:
Марс в Тельце с 19 мая до 28 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Раке с 19 мая до 13 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех