Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам.

Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 июня?

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Луна рассказывает

День, когда негатив будет витать в воздухе, и только от нас самих зависит, поддадимся мы энергетике зла или нет.

Луна рекомендует

Необходимо позаботиться о том, чтобы, несмотря на начало рабочей недели, провести день в покое и сосредоточенности на своем внутреннем мире. Общаться можно — и нужно — только с приятными людьми, остальных лучше проигнорировать.

Луна предостерегает

Свою правоту не стоит доказывать с позиции силы, лучше позволить оппоненту остаться при своем мнении. Нежелательно принимать близко к сердцу неприятную информацию, которая свойственна этому лунному дню, а в наше время и вовсе может увеличиться в разы — нужно найти возможность переключаться на приятные моменты, которые, несмотря ни на что, можно найти. Опасно также вступать в дискуссии и споры, даже если будет казаться, что избежать их нельзя.

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