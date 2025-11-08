ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 ноября

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Мила Королева
Луна

Луна

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 8 ноября?

Луна рассказывает

Один из самых опасных по всем лунном календаре, в течение которого нельзя терять бдительности во всех сферах жизни и деятельности.

Луна рекомендует

Полностью избавиться от душевных переживаний, которые могут портить настроение с самого утра, невозможно – их необходимо просто перетерпеть, тем более, что уже во второй половине дня они пойду на спад.

Луна предостерегает

Он чреват конфликтами, которые могут привести к необратимым последствиям, поэтому важно избегать проблемных ситуаций и обходить «острые углы» в общении с окружающими людьми.

