ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
337
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 ноября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 ноября?

Луна рассказывает

День, когда ни к коем случае нельзя впускать в себя негатив, какой бы облик — а он может быть привлекательным — оно не приняло.

Луна рекомендует

Нервное напряжение, которое может ощущаться с самого утра, необходимо снимать при помощи любимого занятия, главное — найти для него время в своем профессиональном графике. Нежелательно даже слушать сплетни, которыми будут делиться коллеги, а уж участвовать в интригах и подковерных играх и вовсе недопустимо: нужно помнить, что с этими людьми предстоит работать и дальше.

Луна предостерегает

Нельзя участвовать в спорах, даже если тема покажется интересной или взволнует: велика вероятность того, что не удастся сдержать эмоции, а они, как известно, являются не самым лучшим доказательством правоты. Также важно удерживать себя от негативных слов и мыслей: в скором времени они могут материализоваться, принеся кому-то зло, а там и до прилета энергетического бумеранга недалеко.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie