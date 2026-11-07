Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 ноября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 ноября?

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Луна рассказывает

День, когда ни к коем случае нельзя впускать в себя негатив, какой бы облик — а он может быть привлекательным — оно не приняло.

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Луна рекомендует

Нервное напряжение, которое может ощущаться с самого утра, необходимо снимать при помощи любимого занятия, главное — найти для него время в своем профессиональном графике. Нежелательно даже слушать сплетни, которыми будут делиться коллеги, а уж участвовать в интригах и подковерных играх и вовсе недопустимо: нужно помнить, что с этими людьми предстоит работать и дальше.

Луна предостерегает

Нельзя участвовать в спорах, даже если тема покажется интересной или взволнует: велика вероятность того, что не удастся сдержать эмоции, а они, как известно, являются не самым лучшим доказательством правоты. Также важно удерживать себя от негативных слов и мыслей: в скором времени они могут материализоваться, принеся кому-то зло, а там и до прилета энергетического бумеранга недалеко.

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