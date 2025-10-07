Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 октября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 октября?

Луна рассказывает

День, когда мы можем изменить себе, приняв на веру мнение других — не всегда доброжелательно настроенных по отношению к нам — людей, что не лучшим образом отразится как на нашем внутреннем мире в целом, так и на настроении в частности.

Луна рекомендует

Необходимо уделить максимум времени близким людям — прежде всего детям, в противном случае впоследствии придется жалеть о том, что взрослые их, как говорят в таких случаях, упустили. Пополнить запас энергии, недостаток которой сегодня будет ощущаться как никогда остро, можно будет, занявшись любимым делом: необходимо обязательно найти для него время.

Луна предостерегает

Лгать любимому человеку — даже во спасение — нежелательно в любой день, но сегодня обман будет особенно опасным: он очень скоро обнаружится, нанеся отношениям непоправимый вред.

