Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 сентября

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 сентября?

Луна рассказывает

Один из самых легких и гармоничных дней лунного месяца, идеально подходящий для отдыха и релакса. Поскольку профессиональная деятельность несмотря на понедельник, успешной не будет, звезды советуют заняться любимым делом.

Луна рекомендует

Профессиональные обязанности необходимо выполнять без излишнего энтузиазма — он только помешает достичь цели. За важным советом — как профессионального, так и личного свойства — нужно обратиться к близкому человеку — в его словах не будет личной заинтересованности, а, значит, ему можно следовать.

Луна предостерегает

Категорически нежелательно никого обижать: даже если человек достоин резкой отповеди, нельзя опускаться до его уровня и грубить в ответ — свое плохое к нему отношение можно выразить, просто проигнорировав его. Нежелательно распыляться на мелкие дела, которые отнимут силы и энергию, но ни на шаг не приблизят вас к поставленной цели, поэтому нужно сосредоточиться на одной — основной цели — и не отступать от нее.