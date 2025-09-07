ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
269
Время на прочтение
1 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 сентября?

Луна рассказывает

Один из самых легких и гармоничных дней лунного месяца, идеально подходящий для отдыха и релакса. Поскольку профессиональная деятельность несмотря на понедельник, успешной не будет, звезды советуют заняться любимым делом.

Луна рекомендует

Профессиональные обязанности необходимо выполнять без излишнего энтузиазма — он только помешает достичь цели. За важным советом — как профессионального, так и личного свойства — нужно обратиться к близкому человеку — в его словах не будет личной заинтересованности, а, значит, ему можно следовать.

Луна предостерегает

Категорически нежелательно никого обижать: даже если человек достоин резкой отповеди, нельзя опускаться до его уровня и грубить в ответ — свое плохое к нему отношение можно выразить, просто проигнорировав его. Нежелательно распыляться на мелкие дела, которые отнимут силы и энергию, но ни на шаг не приблизят вас к поставленной цели, поэтому нужно сосредоточиться на одной — основной цели — и не отступать от нее.

Дата публикации
Количество просмотров
269
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie