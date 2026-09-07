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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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97
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 сентября?

Луна рассказывает

День, когда интуиция у нас развита настолько сильно, что значительно превосходит разум. Поэтому, отвечая на важный — как профессиональный, так и житейский — вопрос, следует доверять своему внутреннему голосу, даже если будет казаться, что его «мнение» идет вразрез с рациональными взглядами на предмет.

Луна рекомендует

День, несмотря на свой будний статус, идеально подходит для отдыха, который, впрочем, не обязательно должен быть пассивным: можно заняться тем, что наполняет вас энергией — например, спортом. Время также благоприятно для того, чтобы отправляться в разного рода поездки — как делового, так и личного характера.

Луна предостерегает

Сегодня нежелательно подписывать важные документы, особенно если от них зависит наше финансовое положение — нужно приложить усилия и перенести эту процедуру на другой день. Также в этот день — впрочем, как и всегда — не стоит идти на поводу у эмоций: не сдержавшись, мы можем сказать или сделать то, о чем впоследствии придется пожалеть. Звезды также не рекомендуют нам волноваться: расшалившиеся нервы могут негативно повлиять на состояние здоровья.

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