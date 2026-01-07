ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 января

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 января?

Луна рассказывает

День, когда надо активно действовать, оставив в стороне сомнения и размышления. Двигаясь вперед, нельзя оглядываться назад: любое воспоминание о прошлом лишит энергии, необходимой для того, чтобы достичь целей, связанных с будущим.

Луна рекомендует

Особенно успешными окажутся финансовые вопросы, которые нужно смело решать. Можно также обращаться к начальству с просьбой увеличить размер заработной платы или дать возможность занять новую должность.

Луна предостерегает

Насколько бы важными ни были профессиональные задачи, которые придется решать сегодня, необходимо соблюдать режим труда и отдыха, иначе легко можно будет выбиться из сил.

