Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 жовтня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 октября?

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Луна рассказывает

День, когда нужно отвлечься от будничной суеты и хлопот и, отказавшись от решения материальных проблем, сосредоточиться на духовных — моральных и нравственных — вопросах. Неприятных сюрпризов можно не опасаться, от окружающих людей подвоха тоже ждать не приходится, поэтому время можно считать спокойным и относительно безопасным.

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Луна рекомендует

Энергию в это время, несмотря на то, что недостатка в ней не будет, стоит тратить только на действительно важные и нужные дела, все остальное лучше на время отложить в сторону — особенно это касается профессиональной и бытовой рутины. Очень важно уделить внимание близким людям — друзьям и родственникам, особенно достигших пожилого возраста: такое общение окажется не только необходимым, но и полезным.

Луна предостерегает

Нежелательно браться за работу над новыми проектами, принимать важные решения и делать серьезные шаги в личной жизни — успеха в таких случаях добиться не удастся, поэтому все эти действия нужно приурочить к более благоприятному периоду. Очень важно следить за здоровьем: не стоит нагружать ноги — особенно нижнюю их часть, нужно питаться только свежей и качественной пищей, а также отказаться от алкоголя.

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