- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 апреля?
Луна рассказывает
День революционных — профессиональных и жизненных — перемен, которым не стоит противиться — все равно избежать их не удастся.
Луна рекомендует
Главное качество, которое в этот день необходимо для общения с другими людьми — как близкими, так и малознакомыми — честность: говорить нужно только то, что думаешь, и ни в коем случае не лгать, не лукавить и не лицемерить.
Луна предостерегает
Нельзя менять принятое ранее решение, даже если покажется, что оно было неправильным: предопределенные им дела обязательно нужно довести до конца. Необходимо избегать резких высказываний в адрес других людей, но, если уж они будут произнесены, отыгрывать назад не стоит — такое поведение может быть воспринято окружающими как слабость, которая даст неприятный сигнал, означающий: с нами можно не считаться.
