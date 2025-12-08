Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 декабря

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 декабря?

Луна рассказывает

День, когда необходимо обращать внимание на любые знаки, которые будет посылать судьба — один из них предскажет развитие грядущих событий.

Реклама

Луна рекомендует

Инициатива не только не станет наказуемой, но и будет всячески приветствоваться: правда, касаться она, несмотря на понедельник, должна, прежде всего, бытовых вопросов, которые перед праздником нужно решить на отлично.

Луна предостерегает

Нельзя никого обманывать, даже если вам будет казаться, что ложь, как принято говорить в таких случаях, во спасение: когда она обнаружится, велик риск попасть в крайне неприятное положение. Нежелательно верить на слово даже самым близким людям: по какой-то — возможно, не зависящей от них — причине они могут ввести нас в заблуждение, сами того не желая.

Читайте также: