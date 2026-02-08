- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 февраля?
Луна рассказывает
Сегодня, благодаря усилению умственных и интеллектуальных способностей, мы получим новые знания, которые дают возможность правильно ориентироваться в постоянно меняющихся жизненных обстоятельствах.
Луна рекомендует
Можно выяснять отношения с близким человеком: сегодня и он, и мы будем настроены на решение взаимных проблем, поэтому сможем услышать и, главное, понять, чего хочет другой.
Луна предостерегает
Нельзя отказывать в помощи тем, кто нас о ней попросит: важно помнить, что закон бумеранга работает безотказно, поэтому мы пожнем то, что посеяли, а уж хорошим оно будет или плохим, зависит только от нас самих. Также категорически не рекомендуется никого обманывать — ни других, ни себя. Особенно опасно выдавать желаемое за действительное: ложь все равно обнаружится, а мы окажется в неловком положении.
