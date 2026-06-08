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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
113
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 июня

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 июня?

Луна рассказывает

День, когда нужно приступать к реализации проектов, которые долгое время находились в стадии разработки, теперь же для их воплощения в жизнь сложатся максимально благоприятные условия.

Луна рекомендует

Можно решать любые вопросы — как профессионального, так и личного характера: поскольку люди будут настроены по отношению друг к другу максимально благодушно, необходимого согласия удастся добиться без труда. Можно разговаривать — и договариваться — с любимыми людьми: общение может быть сложным, но необходимым, разумеется, если мы хотим наладить забуксовавшие отношения.

Луна предостерегает

Нельзя бросать уже начатое дело, чтобы заняться другим — даже если оно покажется более интересным и привлекательным: нужно повременить с резкими движениями — очень быстро станет понятно, что такое решение было неправильным.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
113
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