Астрология
93
1 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 марта

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 марта?

Луна рассказывает

День, когда успех ждет только те проекты, к которым мы долго и тщательно готовились — их количество наконец-то перейдет в качество.

Луна рекомендует

Во всем лунном месяце не найти лучшего времени для того, чтобы поработать над своей самооценкой: ее повышение позволит перейти на новый — более высокий — уровень в профессиональном и личном отношении. Время также благоприятно для проведения любых финансовых операций — они окажется максимально успешными.

Луна предостерегает

Нельзя прислушиваться к слухам и сплетням, которые дойдут до нас в это время, и, уж тем более, верить им, особенно если это коснется родных и близких — не стоит обижать их недоверием.

