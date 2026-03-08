- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 1 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 марта?
Луна рассказывает
День, когда успех ждет только те проекты, к которым мы долго и тщательно готовились — их количество наконец-то перейдет в качество.
Луна рекомендует
Во всем лунном месяце не найти лучшего времени для того, чтобы поработать над своей самооценкой: ее повышение позволит перейти на новый — более высокий — уровень в профессиональном и личном отношении. Время также благоприятно для проведения любых финансовых операций — они окажется максимально успешными.
Луна предостерегает
Нельзя прислушиваться к слухам и сплетням, которые дойдут до нас в это время, и, уж тем более, верить им, особенно если это коснется родных и близких — не стоит обижать их недоверием.
