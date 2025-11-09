Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 ноября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 ноября?

Луна рассказывает

День считается на редкость благоприятным для начала работы над любыми — в том числе, и очень сложными — проектами, но, поскольку на этот раз он выпадает на выходной, спешить с этим не стоит, но можно сделать первые шаги, которые вскоре приведут к успеху.

Луна рекомендует

Все существующие проблемы — преимущественно, хозяйственного характера — будут решаться как будто бы сами по себе, без каких-либо усилий с нашей стороны — освободившееся время желательно посвятить отдыху. Также можно — и нужно — продумывать новые профессиональные проекты, идеи которых давно крутятся в голове: важно просчитать даже самые мелкие детали, тогда уже завтра можно начинать воплощать их в жизнь.

Реклама

Луна предостерегает

Можно общаться со всеми, кроме самых близких и любимых людей: есть вероятность серизной ссоры, поэтому звезды советуют создать на это время хотя бы небольшую дистанцию.

Читайте также: