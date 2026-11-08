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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
148
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 ноября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 ноября?

Луна рассказывает

День, когда составлять план работы на ближайшее будущее не только можно, но и нужно, тем более, что сегодня в голову будут приходить поистине гениальные идеи — останется только подумать об их воплощении в жизнь.

Луна рекомендует

Разговаривать на профессиональные темы с коллегами по работе сегодня желательно в неформальной обстановке — так удастся быстрее найти общий язык.

Луна предостерегает

Упрямство, которое мы решим проявить сегодня, не только ни на сантиметр не приблизит нас к поставленной цели, но и, напротив, отдалит нас от нее, поэтому не стоит во что бы то ни стало настаивать на своем. Также не стоит общаться с начальством даже по телефону и уж тем более нежелательно попадаться ему на глаза: если появится такая возможность, нужно, несмотря на начало недели, взять отгул и отправиться на природу.

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